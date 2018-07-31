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محافظات

حرحور: الانتهاء من تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بالعريش بتكلفة 77 مليون جنيه

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء إنه تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بالعريش بتكلفة 77 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد 5 محطات رفع للصرف الصحي بشبكاتها بمدينة العريش بتكلفة 50 مليون جنيه، في إطار تنفيذ مشروع توسعة الصرف الصحي بمدينة العريش.

كما تم إنشاء مشروع الصرف الصحي بمنطقتي «ابني بيتك» والجولف بالعريش بتكلفة 20 مليون جنيه ، إلى جانب تنفيذ مشروع ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعي بحي السبيل بالعريش بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع خط الطرد وتوريد طلمبات لمحطة الرفع الرئيسية بالعريش بتكلفة 45 مليون جنيه.

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