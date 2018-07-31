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أخبار العالم

العراق: حرق سيارة مواد غذائية لعناصر إرهابية..ومقتل اثنين بديالى

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:12 م
الناطق باسم مركز
الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول
أ ش أ
أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم حرق سيارة تحمل مواد غذائية تابعة لعناصر إرهابية، في كمين بمحافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "قوة من قيادة عمليات ديالى بالاشتراك مع قوة من الحشد الشعبي تمكنت من حرق سيارة تحمل مواد غذائية تابعة لعناصر إرهابية ، وذلك بعد نصب كمين محكم عند طريق (نيسمي) في جبال قزلاقز بين نفط خانة وامام ويس".

وأشار إلى أن القوات الأمنية في عمليات ديالى تمكنت أيضًا من قتل إرهابيين اثنين وضبط أسلحتهما ودراجة نارية كانت بحوزتهما ، في كمين ناجح لهما في قضاء بلدروز.

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن ، في 9 ديسمبر الماضي تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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