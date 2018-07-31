رئيس مجلس الشيوخ النيجيري يعلن اعتزامه مغادرة الحزب الحاكم

أعلن رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، بوكولا ساراكي، اعتزامه مغادرة حزب الرئيس محمد بخاري الحاكم.



ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء عن ساراكي ، الذي يُعد ثالث أكبر الساسة النيجيريين بروزًا، قوله "أود أن أخبر جميع النيجيريين بأنه ، وبعد مشاورات مكثفة، قررت مغادرة حزب (مؤتمر جميع التقدميين) النيجيري".



ولم تتطرق القناة إلى أسباب اعتزام ساراكي ترك الحزب ، إلا أنه وبعد انشقاقات عن الحزب قال ساراكي منذ أيام إن هناك احتمالية كبيرة للغاية في أن يغادر الحزب .



وكانت الشرطة النيجيرية قد استدعت، الشهر الماضي، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري؛ بغرض الاستجواب بعدما أثير عن تورطه في عمليات لعصابة سطو إجرامية قتلت خلال عملياتها العديد من الأفراد.



وقالت الشرطة في نيجيريا إن بوكولا ساراكي تم استدعاؤه للرد على اعترافات عدد من أفراد المجموعة اتهمته بالتورط معهم في السطو على أحد البنوك وقتل 33 شخصا.

