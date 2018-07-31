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رياضة

فيفا عن تحقيق صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:11 م
صدى البلد
أ ش أ
استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو جمع محمد صلاح بالطفل السوري عمار حلبي الذي تحققت أمنيته بمقابلة النجم المصري، مشيدًا بأخلاق النجم الذي وصفه بال "العالمي".

وقال حساب الاتحاد الدولي في تغريدة أطلقها مساء اليوم: " أكثر من مجرد لعبة!.. أخلاق رائعة من النجم العالمي محمد صلاح كما عودنا دائمًا لتحقيق حلم عمار".

وتواصلت مؤسسة Make A Wish المعنية بشؤون إنسانية بمحمد صلاح، حيث تم إبلاغه برغبة الطفل السوري المصاب بضمور في العضلات، وهي الرغبة التي قام النجم المصري بتلبيتها على الفور.

والتقى صلاح بالطفل عمار"16 عاما" وأسرته، حيث يقيمون في الأراضي الأمريكية كلاجئين بسبب الحرب في سوريا، وهو ما أتاح تنظيم اللقاء، حيث يقيم فريق ليفربول معسكرا استعدادًا للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

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