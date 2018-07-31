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أخبار البلد

غدا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:32 م
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية. كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

كما يستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع اساسية بأسعار مناسبة.

ويناقش المجلس أيضا التوصيات الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة خلال اليومين الماضيين.

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