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أخبار العالم

السودان يؤكد أهمية التعاون مع الدول لمكافحة الاتجار بالبشر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:17 م
النائب العام السوداني،
النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد
أ ش أ
أكدت اللجنة القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر بالسودان، في اجتماعها اليوم/الثلاثاء/ بالخرطوم، أهمية التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز الشراكات، لرفع القدرات الوطنية للحد من الجرائم العابرة للحدود وتقديم الدعم للضحايا.

وشددت اللجنة - في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد - على ضرورة التنسيق بين الأجهزة والآليات الوطنية العاملة في مكافحة الإتجار بالبشر، إعمالًا للسيادة الوطنية والتزامات السودان التعاهدية.

واستعرضت اللجنة، التحديات بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الخاصة بحماية ضحايا.

وناقشت اللجنة، التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومدى معالجتها لتلك القضايا، بالتركيز على قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014، وقانون الجوازات والهجرة لسنة 1994، وقانون خدم المنازل لسنة 1955، وقانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، بجانب القوانين الولائية ذات الصلة، على ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

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