لافروف: اليابان تبدي اهتمامها بمبادرة روسيا لإعادة اللاجئين السوريين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن اليابان تبدي اهتماما بمبادرات موسكو لإعادة اللاجئين إلى سوريا، وذلك عقب المحادثات بين وزراء دفاع وخارجية البلدين.



وأوضح لافروف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين الروسي والياباني تبادلا وجهات النظر المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا، مشيرا إلى أنهما أبديا اهتماما خاصا بالمهمات الإنسانية وأهداف تهيئة ظروف ملائمة ومريحة قدر الإمكان للاجئين العائدين.



وأضاف الوزير الروسي أن اليابان أبدت اهتمامها بمبادرة روسيا في هذا الشأن وبعمل مركز استقبال اللاجئين الذي شكلته وزارة الدفاع بمساعدة وزارة الخارجية في سوريا.

