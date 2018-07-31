الرئيس الصومالي يزور السودان مطلع الأسبوع المقبل

أعلن وزير الدولة لشئون الرئاسة بالصومال عبدالقادر معلم نور، أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله، سيقوم بزيارة رسمية للسودان مطلع الأسبوع المقبل، كاشفًا رغبة بلاده في نقل تجربة ديوان الزكاة السوداني بجوانبها الفقهية ونظم العمل بها.



وقال نور -خلال زيارته اليوم /الثلاثاء/ مقر ديوان الزكاة بالخرطوم- إن إعلان نقل التجربة السودانية لدولة الصومال ربما يتم خلال زيارة الرئيس الصومالي للخرطوم، داعيا لتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا الشأن.

