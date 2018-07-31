اغتيال عقيد شرطة عراقي وشقيقه في مدينة صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل عقيد في الشرطة وشقيقه بهجوم مسلح جنوبي مدينة صلاح الدين.



وقال المصدر -في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية- إن مسلحين اغتالوا أحد الضباط برتبة عقيد شرطة إلى مديرية شرطة الدجيل، وشقيقه على الطريق الرابط بين الدجيل- بغداد.



وتشهد مناطق متفرقة من صلاح الدين بين فترة وأخرى أعمال عنف وتفجيرات تسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم عناصر من القوات الأمنية.

