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أخبار العالم

اغتيال عقيد شرطة عراقي وشقيقه في مدينة صلاح الدين

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:12 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل عقيد في الشرطة وشقيقه بهجوم مسلح جنوبي مدينة صلاح الدين.

وقال المصدر -في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية- إن مسلحين اغتالوا أحد الضباط برتبة عقيد شرطة إلى مديرية شرطة الدجيل، وشقيقه على الطريق الرابط بين الدجيل- بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من صلاح الدين بين فترة وأخرى أعمال عنف وتفجيرات تسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم عناصر من القوات الأمنية.

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