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حوادث

عضو بـ حسم الإرهابية: انضممت للإخوان 2011 وشاركت في اغتيال النقيب العزازي.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:46 م
المتهم علي عبد القادر
المتهم علي عبد القادر
عمرو خليفة
أدلى المتهم الأول علي عبد القادر، أحد أعضاء حركة حسم الإرهابية، المقبوض عليهم صباح اليوم، أثناء مداهمة لرجال الشرطة بمنطقة المرج، باعترافات تفصيلية عن مخططات الحركة لتنفيذ عمليات اغتيالات لرجال الشرطة واستهداف المنشآت الحيوية.

قال عبد القادر ، إنه انضم لتنظيم الإخوان الإرهابي عام 2011 ولحزب الحرية والعدالة عن طريق القيادي الإخواني محمد كمال أمين عام الحزب آنذاك.

وأضاف أنه عقب ثورة 30 يونيو قام بالمشاركة في اعتصام رابعة، والمظاهرات التي تلتها، مضيفًا أنه تلقي تكليفًا من الإخواني محمد كمال بالانضمام إلي فرع الجماعة المسلح «حركة حسم»، وانه التقي بأمجد، أحد أعضاء الحركة، والذي طلب منه الانضمام لقطاع الرصد، وكانت أول مهامه رصد النقيب إبراهيم العزازي الضابط بالأمن الوطني، معترفا بأنه قام بالفعل بالمشاركة فى رصد العزازى، ومن ثم اغتياله، مستخدما دراجة بخارية.

وضمن اعترافاته قال عبد القادر،  إن أمجد، أحد أعضاء الحركة، قام باطلاق النار علي النقيب إبراهيم العزازي، وفرا هاربين بعد إصابته، موضحا أنه وقبل القاء القبض عليه كان ضمن مجموعة إخفاء السلاح والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

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