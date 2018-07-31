نيكي يغلق مستقرا بعد اجتماع المركزي وأسهم البنوك تخسر

أغلق المؤشر نيكي القياسي مستقرا في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء بعد تعاملات اتسمت بالتقلب ليتعافى من أقل مستوى في أسبوع بعدما أعلن بنك اليابان المركزي تعديلات طفيفة لسياسته النقدية لكنه أحجم عن أي تحركات جذرية في سياسته بالغة التيسير.



وزاد نيكي 0.04 بالمئة ليسجل 22553.72 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 بالمئة إلى 1753.29 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك بفعل بيع لجني الأرباح بعد إعلان بنك اليابان.



وقرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا في الوقت الحالي وتبنى إجراءات تزيد من مرونة برنامج التحفيز الضخم نظرا للتوقعات بأن يستغرق وقتا لبلوغ مستوى التضخم المستهدف عند اثنين.



ونزل مؤشر قطاع البنوك 2.8 بالمئة وكان الأسوأ أداء مع انخفاض عائدات السندات اليابانية بعد إعلان المركزي الياباني.