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اقتصاد

أسهم أوروبا مستقرة مع استمرار زخم نتائج الشركات

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
واجهت الأسهم الأوروبية صعوبات للعثور على اتجاه في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء لكن التداولات لم تخل من نشاط مثير للاهتمام بفضل إعلانات أرباح شركات شتى من شركة النفط العملاقة بي.بي وبنوك كبرى إلى شركات بريطانية أصغر حجما.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وصعد المؤشر داكس الألماني بنفس النسبة وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة.

وتصدرت أرباح الشركات الاهتمام بعد نتائج أعمال شركات كبرى من بينها ستاندرد تشارترد وكريدي سويس.

وزادت أسهم كريدي سويس 0.8 بالمئة بعد أن نمت أرباح البنك السويسري إلى المثلين في الربع الثاني من العام.

لكن منافسه ستاندرد تشارترد تصدر قائمة البنوك المتراجعة لتنخفض أسهمه 3.5 بالمئة بعدما أعلن عن نتائج أعماله للنصف الأول من العام.

وقادت لوفتهانزا أسهم شركات السفر والسياحة للارتفاع. وقفزت أسهم شركة الطيران الألمانية خمسة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباحها التشغيلية في الربع الثاني التوقعات.

وزادت أسهم شركة الإعلام الفرنسية العملاقة فيفندي 4.65 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائجها وقالت إنها تدرس بيع ما يصل إلى نصف قسم يو.إم.جي للموسيقى.

وصعدت أسهم بي.بي 0.4 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة النفط في الربع الثاني التوقعات بفضل ارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج.

وسجل عدد من الشركات البريطانية الأصغر حجما بعض التحركات السعرية الكبيرة بعد إعلانها نتائج الأعمال. وانخفضت أسهم ترافيس بيركيز ثمانية بالمئة وكانت من بين أسوأ الأسهم أداء على ستوكس 600 بعد أن قلصت شركة مواد البناء توقعاتها للأرباح.

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