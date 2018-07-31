فيسبوك يغلق 32 حسابًا في إطار مواجهة الأخبار المزيفة

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم ، إغلاق أكثر من 30 صفحة وحساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، وذلك في إطار التصدي لنشر المعلومات المزيفة.



وقالت الشركة في بيان: "قمنا اليوم بإزالة 32 صفحة وحساب على فيسبوك وإنستجرام لضلوعهم في نشاط منظم لخلق معلومات مزيفة. مثل تلك الأنشطة غير مسموح بها على الفيسبوك لأننا لا نريد أن يقوم أشخاص أو منظمات بإنشاء سلسلة حسابات بهدف تضليل الآخرين"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



ولم تذكر الشركة أي الصفحات والحسابات تحديدا التي تم حذفها، مضيفة: "مازلنا في المراحل الأولى من تحقيقنا ولا نملك كل الحقائق بما فيها من يقف وراء ذلك".



وتتهم وسائل الإعلام الأمريكية روسيا بدعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الفوز بالانتخابات الرئاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتلتزم مواقع التواصل بمن فيها "فيسبوك" و"تويتر" بالتعاون مع لجان مجلس الشيوخ والنواب الامريكي الذين يجرون تحقيقا حول تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية وتواطؤ ترامب مع موسكو.