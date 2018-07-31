أحمد موسى يسخر من الجيش القطري على الهواء .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسي؛ تقريرا يثبت فيه قيام النظام القطري بالتعامل مع الأمريكان وبريطانيا في صفقات سلاح للسكوت على دعمها للإرهاب؛ موضحا أن قطر وقعت صفقات سلاح بقيمة 13 مليار دولار.



كما أكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن قطر دفعت مليوني يورو فى صفقة لشراء أسلحة؛ لافتا إلى أن المقصود بكل تلك الصفقات شراء تلك الدول ليس إلا.



وأشار موسى، أن أكبر الدول المستفيدة من قطر هي أمريكا؛ حيث بلغت التعاملات في السلاح 24 مليار دولار؛ منوها أن القاعدة الأمريكية بقطر بها 11 ألف جندي وعلى نصف مساحة قطر.



وسخر موسى؛ من شراء كل هذه الأسلحة وعدد الجيش القطري قليل جدا؛ قائلا: « دول عندهم القوات البرية 8 آلاف فرد؛ ولدية 4 زوارق بحرية .. بدل ما يحاربوا بيهم يصطادوا بيهم سمك ».