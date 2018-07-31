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رياضة

30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:53 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
انطلقت أحداث مباراة الزمالك أمام منافسه بتروجت، بحماسة شديدة من الفريق الأبيض وشن هجمات متعددة على مرمى الفريق البترولي في الدقائق الأولى من اللقاء.

أهدر محمود عبد العزيز فرصة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق تسديدة رائعة على يسار حارس المرمى ولكن تعتلي العارضة الى خارج الملعب وتشعل حماس اللاعبين والجماهير القليلة الحاضرة للمباراة.

وبطريقة مميزة تغلل لاعبو الزمالك وسط دفاعات فريق بتروجت في الدقيقة 3 من عمر اللقاء عن طريق اللمسات القصيرة، ليتسلم كاسونجو لاعب الزمالك الكرة على خط منطقة الجزاء ويراوغ دفاع الفريق البترولي ويتم عرقلته ولكن لم تسفر عن خطأ ويشير حكم المباراة باستمرار اللعب .

وتوالت الاختراقات عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة 10 من عمر اللقاء من الجهة اليمنى لهجوم الزمالك، حيث قام بمراوغات رائعة لثلاثة لاعبين ومرر الكرة لكاسونجو ولكن يعترضها دفاع فريق بتروجت .

وحاول فريق بتروجت ان يتغلل داخل دفاعات الزمالك أكثر من مرة ولكنه فشل في اختراق منتصف الملعب المكون من اربعة لاعبين من العيار الثقيل .

وأنقذ محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرمى فريقه من هجمة منظمة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وأحدث أحمد عبد الرسول لاعب فريق بتروجت فجوة في دفاعات الزمالك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق توغل مميز، من منتصف ملعب الفريق الأبيض ويسدد كرة رائعة على مرمى جنش حارس مرمى الزمالك ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها ببراعة .

وخيم الهدوء على الفريقين أكثر من 7 دقائق خلال المباراة، فلم تسفر أي هجمة من الزمالك على مرمى بتروجت ولم يحاول الفريق البترولي اختراق دفاعات الزمالك .

وودخل الزمالك المباراة بالتشكيلة الآتية:" حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا

خط الهجوم : كاسونجو

بينما دخل بتروجيت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد ابو النجا بونجا

خط الدفاع: احمد صبحي وأحمد عبد الرسول وإبراهيم القاضي وأحمد السباعي

خط الوسط: زولا وشميلس بيكلي وأحمد لالا وأحمد العجوز وحميد ماو

خط الهجوم : أحمد رؤوف
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين
30 دقيقة.. جنش ينقذ مرمى الزمالك ويحرم بتروجت من تسجيل هدفين

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