ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسوح: معنويات المستهلكين والشركات في بريطانيا تظل ضعيفة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:05 م
المستهلكين البريطانيين
المستهلكين البريطانيين
رويترز
أظهرت مسوح اليوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين البريطانيين والشركات البريطانية مازالت أقل من مستوياتها قبل تصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016 وذلك قبل يومين من زيادة متوقعة لأسعار الفائدة.

وقالت شركة استطلاعات إن الغموض الذي يكتتف الانفصال الأوروبي في مارس من العام المقبل من المرجح ان يقلص ثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة.

ونزل مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسي الذي تعده شركة أبحاث السوق جي.اف.كيه لصالح المفوضية الاوروبية إلى -10 في يوليو من -9 في يونيو وهي قراءة أقل قليلا عما توقعه اقتصاديون شاركوا في استطلاع لرويترز.

وأظهر مقياس منفصل لثقة المستهلكين تعده يوجوف لصالح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال زيادة هامشية في يوليو لكنها تظل أقل بكثير منها قبل الاقتراع الأوروبي.

وعلى مستوى الشركات لم يتغير مؤشر ثقة الأعمال لبنك لويدز عند 29 بالمئة وهو أقل بكثير من مستويات كانت بين 40 و50 بالمئة قبل الاستفتاء لكن البنك قال إن ثمة تفاؤلا طفيفا بشأن الاقتصاد وإن ظل أقل منه في بداية 2018.

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: من الوارد تواجد مساعدي كوبر في جهاز أجيري

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

بنود المكافآت والشرط الجزائى فى عقود أجيرى مدرب منتخب مصر

شاهد..نيولوك لفصول مدارس الإسكندرية بمناسبة تطبيق نظام التعليم الجديد

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

أحد مؤسسي قناة الجزيرة: الإخوان هم من أطلقوا النار في اعتصام رابعة

أبرز ما جاء باجتماع رئيس لجنة الحج بـ ‎المدينة المنورة استعدادا لموسم الحج

Barcelona .. البلوجرانا يجتمع مع بول بوجبا لتدعيم خط الوسط

أحد مؤسسي قناة الجزيرة يكشف مخطط دولة قطر لاستهداف مصر

شقيق ضحية سرقة القرنية: الأطباء أجروا تحاليل له لمطابقة قرنيته مع المريض الآخر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟