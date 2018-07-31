مسوح: معنويات المستهلكين والشركات في بريطانيا تظل ضعيفة

أظهرت مسوح اليوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين البريطانيين والشركات البريطانية مازالت أقل من مستوياتها قبل تصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016 وذلك قبل يومين من زيادة متوقعة لأسعار الفائدة.



وقالت شركة استطلاعات إن الغموض الذي يكتتف الانفصال الأوروبي في مارس من العام المقبل من المرجح ان يقلص ثقة المستثمرين في الأشهر المقبلة.



ونزل مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسي الذي تعده شركة أبحاث السوق جي.اف.كيه لصالح المفوضية الاوروبية إلى -10 في يوليو من -9 في يونيو وهي قراءة أقل قليلا عما توقعه اقتصاديون شاركوا في استطلاع لرويترز.



وأظهر مقياس منفصل لثقة المستهلكين تعده يوجوف لصالح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال زيادة هامشية في يوليو لكنها تظل أقل بكثير منها قبل الاقتراع الأوروبي.



وعلى مستوى الشركات لم يتغير مؤشر ثقة الأعمال لبنك لويدز عند 29 بالمئة وهو أقل بكثير من مستويات كانت بين 40 و50 بالمئة قبل الاستفتاء لكن البنك قال إن ثمة تفاؤلا طفيفا بشأن الاقتصاد وإن ظل أقل منه في بداية 2018.