سعر الخام العماني ينخفض إلى 73.17 دولار للبرميل في سبتمبر

أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الثلاثاء أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر أيلول سيهبط 0.44 دولار إلى 73.17 دولار للبرميل.



وسعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر أيلول من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش على مدى يوليو تموز لعقد شهر أقرب استحقاق.



وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 73.42 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول بعلاوة 0.25 دولار للبرميل فوق الخام العماني.