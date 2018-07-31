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أخبار البلد

مصدر بالسكة الحديد يوضح حقيقة انفصال الجرار بقطار منوف - بنها .. صور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
أحمد شوشة
قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن ما تردد من أنباء عن انفصال جرار بقطار رقم 623 بخط منوف - بنها، عار تماما من الصحة ولا يوجد أى انفصال فى الجرار والقطار استكمل مسيرته بصورة طبيعية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سائق القطار كان يقوم بتركيب ما يعرف باسم "القطرة" بالجرار ليستكمل رحلة القطار ولا يوجد عطلة في الخط كما يشاع والصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تجمع للمواطنين عندما شاهدوا السائق يقوم بتغير شيء في الجرار.
مصدر بالسكة الحديد يوضح حقيقة انفصال الجرار بقطار منوف - بنها .. صور
مصدر بالسكة الحديد يوضح حقيقة انفصال الجرار بقطار منوف - بنها .. صور
مصدر بالسكة الحديد يوضح حقيقة انفصال الجرار بقطار منوف - بنها .. صور

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