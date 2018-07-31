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رياضة

كوفاتش: بايرن لن يبيع المهاجم ليفاندوفسكي الساعي للرحيل

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:07 م
صدى البلد
رويترز
قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن روبرت ليفاندوفسكي يريد الرحيل لكن النادي البافاري لن يبيع هدافه البولندي في فترة الانتقالات الحالية.

وتصدر ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قائمة هدافي بايرن في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة عقب انضمامه في 2014 وسجل 40 هدفا أو أكثر في المواسم الثلاثة الماضية.

وساعد تألقه النادي على تعزيز هيمنته المحلية وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني في أربع سنوات لكن وسائل اعلام محلية ذكرت أن ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع بايرن إلى 2021، يسعى للانتقال لناد جديد.

وأبلغ كوفاتش سكاي سبورتس "لا يوجد جديد بشأن روبرت. الوضع الحالي هو أنه لن يترك النادي لأنه مهاجمنا الأول. وبالتأكيد نحن لا نريد أن نفقده.

"صحيح أن روبرت يفكر في اللعب في مكان آخر. بطبيعة الحال، هناك ما يرغبه وهناك ما نريده نحن".

وأضاف "نحن بايرن ميونيخ، نمتلك مهاجما كبيرا. روبرت مرتبط بعقد... سيبقى بالتأكيد لأطول فترة ممكنة".

كما قال مدرب اينتراخت فرانكفورت ومنتخب كرواتيا السابق إنه لا يتوقع أن يؤثر الحديث عن الانتقال لناد آخر على ليفاندوفسكي في الموسم الجديد.

وتابع كوفاتش "إنه لاعب محترف ويدرك أنه يمتلك شيئا ليثبته لنفسه وللآخرين. يدرك هذا بالفعل لكننا سنقولها مرة أخرى.. يجب عليه رفع مستواه.

"يريد أيضا تسجيل أهداف وأن يكون ناجحا. روبرت ليفاندوفسكي يرمز إلى الأهداف والنجاح وسيثبت ذلك في المستقبل".

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري ضد هوفنهايم يوم 24 أغسطس آب.

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