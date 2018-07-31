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أحمد موسى: الجزيرة صوت الإرهاب العالمي

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:03 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن فضائية الجزيرة هي المتحدث الرسمي باسم كافة المنظمات الإرهابية على مستوى العالم؛ لافتا الى أن كل قيادات الإرهاب أمثال بن لادن وأبو بكر البغدادي كانوا يظهرون عليها بفيديوهات حصرية.

وأكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن هناك علاقة وثيقة بين الإرهابيين الموجودين بسيناء وفضائية الجزيرة التي تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي؛ مشيرا إلى أن الجزيرة دائما على علاقة بكل الإرهابيين .

وتابع موسي: « الجزيرة هي الصوت الحصري للإرهاب علي مستوى العالم .. لأنها المالك الحصري لحقوق الإرهاب ».

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