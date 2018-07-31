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ديني

الإفتاء: 6 شروط يجب توافرها في الأضحية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:51 م
الأضحية
الأضحية
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 شروط للأُضْحِيَّة يجب توافرها، وهي أولًا: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم الضأن والمعز.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما شروط الأُضْحِيَّة؟» وثانيًا: أن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية في غيره، ويتسامح في ذلك لذوات اللحم الوفير، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.

وأوضحت: أن أقل ما يجزئ من السن بالنسبة لـ«الجذع» من الضأن: وهو ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولا بينًا؛ كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل (الجمال) الثني: وهو ما كان ابن خمس سنين.

وأشارت إلى أن الشرط الثالث للأضحية أن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له في التضحية بها، وأن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر «العاشر من ذي الحجة»، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.

وألمحت إلى أن الشرط الرابع للأضحية أن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح، أما الشرط الخامس بأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة، أما الشرط السادس فألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا (غير محرم).

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