الذهب يتجه لتكبد خسائر للشهر الرابع في أسوأ موجة منذ 2013





تراجع الذهب اليوم الثلاثاء متجها لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تأثير ارتفاع الدولار وزيادة أسعار الفائدة مما يدفع المضاربين للاحتفاظ بمستوى قياسي من المراكز المدينة.



واستقر الدولار مقابل سلة عملات إثر صعوده لثلاثة أشهر مع اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإعادة تأكيد توقعات الرفع التدريجي لسعر الفائدة في ختام اجتماع ينتهي غدا الأربعاء.



رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية مرتين هذا العام ولمح إلى زيادتين أخريين بنهاية السنة.



وفي الساعة 1037 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1218.2 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي في أطول موجة انخفاض منذ 2013.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1216.80 دولار للأوقية.



وهبطت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.42 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 823.55 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.20 دولار.