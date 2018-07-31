أحمد موسى يكشف مخطط قطر لمهاجمة محمد بن سلمان

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا سريا لصحفي بقناة الجزيرة، يكشف تآمر القناة وأمير قطر على مصر والدول العربية.



وقال صحفي الجزيرة في التسجيل الذي عرضه موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد إن القناة أصدرت توجيهات في الفترة الأخيرة، بانتقاء جميع الأخبار التي تهاجم محمد بن سلمان، وأن النظام القطري يدفع لبعض المواقع الإخبارية المأجورة لمهاجمة السعودية.



وتابع الصحفي « هناك تعليمات بعرض فقرات وتقارير لتأجيج المواطنين السعوديين»، مشيرا إلى أن مذيعي قطر ينفذون أوامر أحمد اليافعي، رئيس قناة الجزيرة، ويهاجمون الدول المقاطعة لقطر.