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صحفي بالجزيرة: القناة تصور فيديوهات بصحراء قطر لاستهداف مصر

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:18 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى؛ تسجيلا خاصا بصحفي بفضائية الجزيرة القطرية يكشف فيه تآمر النظام القطري على مصر والدول العربية.

وأكد الصحفي في التقرير المعروض ببرنامج «علي مسئوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»؛ :« قبل سبع سنوات تمت الإطاحة بوضاح خنفر، مدير قناة الجزيرة السابق، بناء على طلب من السفارة الأمريكية لنشره تقارير ضد الولايات المتحدة، وقالت الإدارة وقتها إن خنفر هو الذي اعتذر عن المهمة».

وتابع الصحفي « يتولى القناة حاليا أحمد سالم اليافعي، وهو قطري من أصل يمني، وكان يدير قناة الجزيرة مباشر مصر، ولا أبالغ إذا وصفته بأنه من أشد كارهي مصر، ويطلق عليه بالدوحة البوق الدعائي لنظام تميم».

وأكد الصحفي تصوير قناة الجزيرة أفلام وثائقية وفيديوهات بصحراء قطر، لعرضها على أنها في مصر أو السعودية أو الإمارات، لاستهداف الجيوش العربية.

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