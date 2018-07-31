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رياضة

الشوط الأول.. جنش ينقذ الزمالك من هدفين وبتروجت يصارع من أجل هز الشباك

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:06 م
جنش
جنش
عمرو ابوبكر - أحمد رمضان
انطلقت أحداث مباراة الزمالك أمام منافسة بتروجت، بحماسة شديدة من الفريق الأبيض وشن هجمات متعددة على مرمى الفريق البترولي في الدقائق الأولى من اللقاء.

أهدر محمود عبد العزيز فرصة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، عن طريق تسديدة رائعة على يسار حارس المرمى ولكن تعتلي العارضة وتصبح خارج الملعب وتشعل حماس اللاعبين والجماهير القليلة الحاضرة المباراة.

وبطريقة مميزة يتغلغل لاعبو الزمالك دفاعات فريق بتروجيت في الدقيقة 3 من عمر اللقاء عن طريق اللمسات القصيرة، ليتسلم كاسونجو لاعب الزمالك الكرة على خط منطقة الجزاء ويراوغ دفاع الفريق البترولي ويتم عرقلته ولكن لم تسفر عن خطأ ويشير حكم المباراة باستمرار اللعب .

وتوالت الاختراقات عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، في الدقيقة 10 من عمر اللقاء من الجهة اليمنى لهجوم الزمالك، حيث قام بمراوغات رائعة لثلاث لاعبين ومرر الكرة لكاسونجو ولكن يعترضها دفاع فريق بتروجت .

وحاول فريق بتروجت ان يتغلغل داخل دفاعات الزمالك أكثر من مرة ولكنه فشل في اختراق منتصف الملعب المكون من أربع لاعبين من العيار الثقيل .

وأنقذ محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرمى فريقة من هجمة منظمة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء الذي يجمع بينه وبين منافسة بتروجت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأحدث أحمد عبد الرسول لاعب فريق بتروجت فجوة في دفاعات الزمالك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق توغل مميز، من منتصف ملعب الفريق الأبيض ويسدد كرة رائعة على مرمى جنش حارس مرمى الزمالك ولكن يتألق ويتصدى لها ببراعة .

وخيم الهدوء على الفريقين أكثر من 7 دقائق خلال المباراة، فلم تسفر أي هجمة من الزمالك على مرمى بتروجت ولم يحاول الفريق البترولي اختراق دفاعات الزمالك .

وتبادل الفريقين الهجمات في الربع ساعة الأخيرة من المباراة دون الوصول الى تسجيل أي أهداف في الشوط الأول من اللقاء.

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيلة الآتية:" حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا

خط الهجوم : كاسونجو

بينما دخل بتروجيت بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد ابو النجا بونجا

خط الدفاع: احمد صبحي وأحمد عبد الرسول وإبراهيم القاضي وأحمد السباعي

خط الوسط: زولا وشميلس بيكلي وأحمد لالا وأحمد العجوز وحميد ماو

خط الهجوم : أحمد رؤوف

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