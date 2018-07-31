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رياضة

مصر تتأهل لقبل نهائى البطولة العربية لتنس الطاولة

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:25 م
صدى البلد
القسم الرياضى
تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال الدور قبل النهائي للبطولة العربية عقب فوزه على نظيره القطري 1/3 وتصدرة المجموعة الأولي ليقابل منتخب لبنان فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره البحرين عند السادسة مساء غد الثلاثاء.

كانت نتائج الرجال قد انتهت على النحو التالي فوز مصر على قطر 1/3 ولبنان على اليمن 1/3 والجزائر على السودان 0/3 ومصر على البحرين 0/3 وقطر على فلسطين 0/3 .

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