مصر تتأهل لقبل نهائى البطولة العربية لتنس الطاولة

تأهل منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال الدور قبل النهائي للبطولة العربية عقب فوزه على نظيره القطري 1/3 وتصدرة المجموعة الأولي ليقابل منتخب لبنان فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره البحرين عند السادسة مساء غد الثلاثاء.



كانت نتائج الرجال قد انتهت على النحو التالي فوز مصر على قطر 1/3 ولبنان على اليمن 1/3 والجزائر على السودان 0/3 ومصر على البحرين 0/3 وقطر على فلسطين 0/3 .