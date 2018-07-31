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أخبار العالم

فوكس: وزير الطاقة يؤكد تصدر الولايات المتحدة لمصادر الطاقة الصافية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:15 م
وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري
رويترز
قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستصبح مصدرا صافيا للطاقة في المستقبل القريب في الوقت الذي تحقق فيه قفزات في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال في مقابلة صباحية قبل حضوره قمة اتحادية لأمن المرافق الإلكتروني "ها نحن ذا، الدولة رقم واحد في إنتاج النفط والغاز في العالم حاليا. في السنوات القليلة القادمة، ربما في غضون الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة سنصبح دولة مصدرة صافية".

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