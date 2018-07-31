رئيس كوسوفو يستبعد تقسيم البلاد مع صربيا على أسس عرقية

استبعد رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي، في تصريح، اليوم الثلاثاء، تقسيم البلاد مع صربيا على أسس عرقية، وهي فكرة طرحتها بلجراد لإنهاء مسألة إعاقة انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن ثاتشي رفض اقتراحات بتقسيم كوسوفو التي تقطنها أغلبية ألبانية إلى جانب أقلية صربية، مضيفة أن مسؤولين في صربيا أوضحوا أن فكرة التقسيم، التي تسمح لصربيا بالسيطرة على شمالي كوسوفو التي تتمتع بأغلبية صربية، يمكن أن تكون مقبولة لدى الجانبين.



وأكد ثاتشي أنه "لن تستطيع أية قوة" تقسيم كوسوفو، مشيرا إلى أنه "ينبغي علينا التوصل إلى اتفاقية مع صربيا في أسرع وقت ممكن من أجل التوصل إلى اعتراف متبادل".



وأوضحت القناة أن الرئيس الكوسوفي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بروكسل خلال الأشهر القادمة في إطار حوار يرعاه الاتحاد الأوروبي الذي يسلك هذا المسلك ما بين بريشتينا وبلجراد منذ عام 2013.

