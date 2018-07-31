عضو بـ حسم الإرهابية يعترف: شاركت في محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة.. فيديو

أدلى المتهم الثاني فى خلية حسم الإرهابية، نور الدين عبد الله، والذى تم القبض عليه ضمن مجموعة صباح اليوم، أثناء مداهمة لرجال الشرطة بمنطقة المرج، باعترافات تفصيلية عن مخططات الحركة لتنفيذ عمليات اغتيالات لرجال الشرطة واستهداف المنشآت الحيوية.



قال عبد الله إنه انضم لتنظيم الإخوان الإرهابي عام 2011، وشارك في جميع المظاهرات التي نظمها أعضاء الجماعة، وانضم لحركة حسم عن طريق أحد أفراد الحركة ويدعي طارق، وسلمه لأحد أعضاء الحركة الذى كان يحمل لقبا حركيا باسم فارس.



وأضاف أن مهمته كانت رصد منزل الشيخ علي جمعة، المفتى السابق، وانه قام برصد المنزل مرتين أثناء صلاة الجمعة والأخرى أثناء صلاة الفجر، وقام برفع نتائج الرصد لفارس، أحد أعضاء الحركة، وعقب ذلك استلم السيارة التي هرب من خلالها المتهمون بمحاولة اغتيال علي جمعة، وأنه هو من قام بتصوير الواقعة.



وتابع عبد الله، أن دورة كان استلام وتسلم سيارات الحركة التى يستخدمونها في نقل الذخيرة والقنابل، وكانت إحداها التي نقلت القنبلة التي استهدفت القول الأمني أمام مسجد السلام بالهرم، والتي استشهد فيها عدد من الضباط ومجندي الشرطة.



واستطرد المتهم، أنه وقبل القبض عليه قام هو ومجموعة من أعضاء الحركة برصد عدد من الأهداف تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية.



وأعلنت وزارة الداخلية عن تمكنها من تصفية 5 عناصر من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبور، وضبط 5 آخرين بمنطقة المرج.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه استكمالا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع أنشطتهم الإجرامية، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرها في البلاد بالإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية.



وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقرًا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.



وأسفرت عمليات مداهمة تلك الأوكار عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، أحدهم بمنطقة العبور، حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن حال اقترابها من وكرهم.



وأضاف البيان أن التعامل مع مصدر النيران أسفر عن مصرع 5 عناصر تم تحديد 4 منهم، وهم القيادي بحركة حسم محمد عبد الرحمن حسان، الشهير بأمجد، وهو أحد المتورطين في تنفيذ واقعة اغتيال النقيب إبراهيم العزازي بقطاع الأمن الوطني، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وكذلك تامر أحمد شعبان، الشهير بـ عثمان، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وعبد الله يوسف فرج المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 558 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأسامة بحر أحمد المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 975 لنسة 2018، وعثر بحوزتهم علي بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وكمية من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة.



وأضاف البيان أنه تمت مداهمة وكر بمنطقة المرج، واسفرت العملية عن ضبط 5 عناصر هم علي عبد القادر المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وإسلام رأفت المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية، وعبد الباسط شكري المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ونور الدين عبد الله، ومحمد زين الدين، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وبندقية خرطوش وكمية من الذخائر.



وأشار البيان إلى أنه تم استهداف وكر بمنطقة السلام، وعثر على 6 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و كمية من الذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.