قالت وزارة التموين إنه يمكن إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2018.



وأضافت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني. عنوانهhttp://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login



كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، للفئات المستحقة للدعم.

