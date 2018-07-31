ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2018

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الاقتصادي
قالت وزارة التموين إنه يمكن إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2018.

وأضافت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أنه يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني. عنوانهhttp://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login

كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، للفئات المستحقة للدعم.

ترشيحاتنا

بعد وضع عدد من الاشتراطات الفنية لاستيراد أرز الشعير.. الزراعيين: الحجر الزراعي المصري وضع ضوابط لاستيراده.. الفلاحون: قرار الاستيراد يؤثر على زراعة الأرز

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

أول تعليق من وزير العدل التركي بعد العقوبات الأمريكية عليه

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح

بين فساد داخلي وتدخل وإملاءات إيرانية العراقيون يعيشون مأساة

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟