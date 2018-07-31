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وزير الاتصالات: إعادة تأهيل وتدريب متحدي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:10 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
أ ش أ
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تسعى للقيام بمسؤولياتها في الاطار الذى أطلقه الرئيس السيسي قبل عام باعتبار 2018 عام متحدى الإعاقة، ونسعى لإعادة تأهيل وتدريب متحدي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

وأضاف طلعت - في مقابلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) مساء اليوم /الثلاثاء/ - أننا تحركنا لإتاحة تقنيات تكنولوجية لمساعدة متحدى الإعاقة بكافة أطيافها للتغلب على صعابهم ومجابهة هذا التحدي، حيث أطلقت الوزارة مبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي لدعوة بيوت الخبرة وشركات البرمجة الصغيرة والمتوسطة لبناء برمجيات ونظم تسمح لمتحدي الإعاقة بعودة الإندماج إلى مجتمعاتهم وممارسة حياتهم بشكل استقلالي دون معاونة من أحد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أثمرت العديد من الحلول الجيدة.

وفيما يتعلق بمبادرة المركز التقني التى أطلقها الرئيس ، قال إن هذه المبادرة تتمثل دورها في استدعاء الشركات والعقول المصرية لخلق وتصنيع المزيد من الحلول لكي يستعين بها متحدي الإعاقة، كما أنهم سيستدعون متحدي الإعاقة المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليسهموا في بناء نظم لزملائهم في هذا التحدي، مشيرا إلى أن هذا المركز هو الأول في أفريقيا.

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