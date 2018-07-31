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أخبار العالم

ليندسي جراهام : قوانين الهجرة في أمريكا غبية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:22 م
السيناتور الجمهوري
السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام
أ ش أ
دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى "تكثيف جهوده بشأن الهجرة".

وذكرت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية أن السيناتور جراهام، المؤيد لعملية الإصلاح الشامل للهجرة، انتقد قوانين الهجرة الراهنة، بعد جلسة مطولة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ انعقدتْ اليوم حول سياسات الإدارة بخصوص لمّ شمْل الأسر المنفصلة.

وقال جراهام للصحفيين "قوانينا (في هذا الصدد) معيبة تماما، وهذا ليس خطأ وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، وإنما هو خطا الكونجرس، وبكل صراحة، يحتاج الرئيس ترامب إلى أن يكثف جهوده".

وتابع جراهام "ترامب على صواب، قوانينا غبية... إنّ فكرة أن نسبة 98 بالمئة من القُصّر غير المصحوبين بذويهم لا يمكن أن يغادروا البلد - هذه الفكرة إذا لم تكن تمثل حافزًا للأبوين لكي يرسلوا أطفالهم إلى أمريكا، فماذا عساها أن تكون؟".

وعملت إدارة ترامب على مدار أسابيع لإعادة لَمّ شمْل آلاف الأسر التي تم الفصل بينها على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تطبيقا لسياسة عدم التسامح التي أقرتها الإدارة الأمريكية تجاه العابرين غير الشرعيين للحدود.

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