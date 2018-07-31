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اقتصاد

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الاقتصادي
قالت وزارة التموين إنه يمكن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2018.

وأضافت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أنه يمكن الدخول علي الموقع الالكتروني عنوانهhttp://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login

كما أنه يمكن إضافة المواليد الجدد عبر زيارة مكاتب التموين التي يتبعها المواطن، حيث تنتشر مكاتب التموين في كافة ربوع محافظات مصر، للفئات المستحقة للدعم.

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