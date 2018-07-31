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متصلة تفاجئ الدمرداش: ماما عايزة تخلف وبابا رافض .. والمذيع: أنا كمعتز أعمل أيه

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
فاجأت متصلة تدعى فاطمة، من محافظة مرسى مطروح، الإعلامي معتز الدمرداش، بمداخلتها على الهواء، قائلة: "ماما عايزة تخلف، علشان تجيب الولد، وبابا رافض".

ورد الدمرداش، مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» على المتصلة، قائلا: "أنا كمعتز أعمل إيه؟، أحل المشكلة دي إزاي"، مستدركا" :أنا عمري ما قابلتني مداخلة تليفونية زي دي في حياتي".

ويناقش الإعلامي معتز الدمرداش، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجه، قضية النمو السكاني، وتحديد الدعم على أول طفلين بكل أسرة بين مؤيد ومعارض.

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