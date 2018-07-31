العراق يقرر تطوير حقل غاز المنصورية بالجهد الوطني

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق سيطور حقل غاز المنصورية قرب الحدود مع إيران بالاستعانة بشركات وطنية بعد "تلكؤ وفشل" الشركات الأجنبية في استئناف العمل في الحقل.



وطلب وزير النفط جبار اللعيبي من الشركات التي تديرها الدولة تطوير الحقل.



وفي 2011 وقع العراق اتفاقا مع مجموعة تقودها شركة تباو المملوكة للحكومة التركية وتضم كوجاس الكورية الجنوبية وكويت إنرجي لتطوير الحقل الواقع في محافظة ديالى.



وفي سبتمبر أيلول طلب اللعيبي من الشركة التركية استئناف العمل بعد أن تقوف في 2014 بسبب المخاوف الأمنية بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة في العراق.



وقالت مسؤولون في الوزارة إن الشركة التركية لم تستأنف أعمال التطوير رغم مطالب الحكومة العراقية المتكررة.



ولم يتسن الاتصال بتباو للتعقيب.



وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن مجموعات صغيرة من المسلحين تختبئ في المناطق الجبلية بالمحافظة مازالت قادرة على شن هجمات كر وفر على قوات الأمن ومنشآت الطاقة في المنطقة.



وقال مسؤول بوزارة النفط من الفريق المشرف على إنتاج الغاز "يجب أن نبدأ الإنتاج من المنصورية لتغذية محطات الكهرباء ومواجهة العجز في الكهرباء".



وأضاف أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا ليرتفع تدريجيا إلى 325 مليون قدم مكعبة يوميا في "السنوات المقبلة".



وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط إن تطوير شركات وطنية المنصورية سيسهم في إنتاج الغاز اللازم لتغذية محطات الكهرباء وخفض واردات الوقود التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.



وأدى تكرار انقطاع الكهرباء على نطاق واسع خلال فصل الصيف وضعف الخدمات الحكومية لاحتجاجات في جنوب العراق الذي عانى من الإهمال لفترات طويلة.