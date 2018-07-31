محافظة الفيوم تطلق اسم الشهيد إسلام يونس على إحدى المدارس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة المحافظ جمال سامي، على إطلاق اسم الشهيد إسلام يونس يونس، على مدرسة الزاوية الخضراء الابتدائية التابعة لإدارة سنورس التعليمية.



جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممتاز فهمي السكرتير العام للمحافظة والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد وعدد من مسئولي الجهاز الأمني بالمحافظة ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.



وناقش المجلس المشروعات المزمع طرحها وتنفيذها خلال الفترة القادمة؛ ومنها مدينة المستقبل الحرفية بقرية هوارة بمركز الفيوم ، وإنشاء مجموعة مصانع بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية بمنطقة كوم أوشيم، واستغلال الأرض المخصصة للغرفة التجارية بـ "دمو" لإقامة سوق تجاري، كما شدد المجلس على ضرورة سرعة تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بمختلف مدن ومراكز المحافظة.



ولفت محافظ الفيوم إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية في مبادرات أعمال النظافة والتجميل، مشددًا في الوقت ذاته، على سرعة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعمل المحاضر القانونية اللازمة حيال المتعدين، وتغليظ العقوبات حال تكرار التعدي.

