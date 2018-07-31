ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع انتعاش قطاع التكنولوجيا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع انتعاش قطاع التكنولوجيا بعد بيع واسع النطاق في الجلسة السابقة وبفعل تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تسعيان لاستئناف المحادثات التجارية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.38 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليفتح عند 25345.21 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.25 بالمئة مسجلا 2809.73 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.59 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 7654.59 نقطة.

ترشيحاتنا

التموين: ترحيل إضافات المواليد خلال العيد لمدة أسبوع .. فيديو

بنود المكافآت والشرط الجزائى فى عقود أجيرى مدرب منتخب مصر

موسم الظواهر الفلكية.. نيزك عملاق يقترب من الأرض

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

تعرف على الخط الساخن لشكاوى البطاقات التموينية وكيفية تفعيل الرقم السري

حبس ضابط بالتهرب الضريبي بتهمة الرشوة

الضرائب: غرامات على المواطنين في حالة عدم سداد الضريبة العقارية

عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة

أول رد فعل تركي على العقوبات الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟