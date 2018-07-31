الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع انتعاش قطاع التكنولوجيا

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع انتعاش قطاع التكنولوجيا بعد بيع واسع النطاق في الجلسة السابقة وبفعل تقرير بأن الولايات المتحدة والصين تسعيان لاستئناف المحادثات التجارية.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.38 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليفتح عند 25345.21 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.25 بالمئة مسجلا 2809.73 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.59 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 7654.59 نقطة.