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صحة غزة : مصر صاحبة السبق في دعم مستشفياتنا بالمساعدات الطبية
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حبس المتهمين بالإعتداء على الفنان ياسر فرج سنة و3 أشهر
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مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من القرى بمركز أبوقرقاص
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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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