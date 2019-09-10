كل ما تريد معرفته عن فندق فورسيزونز نايل بلازا التابع لـ هشام طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى العقارية تعتبرمن أهم الكيانات التى لعبت دورا هاما فى التوسع الفندقى بمصر بما يخدم القطاع السياحى وذلك من خلال عدد من الفنادق التى أثبتت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية.





فنادق هشام طلعت مصطفى في مصر

وجاءت بداية فكرة تلك الفنادق ذات الطراز المتفرد لمجموعة طلعت مصطفى العقارية بتطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة مشروعات تخاطب شرائح السائحين مرتفعي الإنفاق، ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في جذب شركة فورسيزونز العالمية في ثلاثة مشروعات هي: فورسيزونز شرم الشيخ – فورسيزونز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزونز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.. والآن تتوسع فى الاقصر من خلال فندقها الجديد.









ومن هذا يتضح أن الفكر الذي يقود به هشام طلعت مصطفى المجموعة العقارية الأكبر بالشرق الأوسط، يرتكز في الأساس على مبدأ "حتمية تلبية احتياج حقيقي للمجتمع"، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على عناصر البيئة للأجيال القادمة، وتقديم إضافةً حقيقية للاقتصاد المصري.





وعلى مدار السنوات الماضية نجحت المجموعة عاما بعد الآخر فى تقديم خدمات متميزة وحافظت دائما على مستواها بل اضافت له تباعا مما جعلها فى مصاف الفنادق فى مصر.





فكرة بناء فنادق هشام طلعت مصطفى

وجاءت بداية فكرة تلك الفنادق ذات الطراز المتفرد لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة مشروعات تخاطب شرائح السائحين مرتفعي الإنفاق، ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في جذب شركة فورسيزونز العالمية في ثلاثة مشروعات هي: فورسيزونز شرم الشيخ – فورسيزونز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزونز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.









وفى هذا الصدد ننشر بعض الموضوعات التعريفية الخاصة بفنادق مجموعة طلعت مصطفى العقارية وعلى رأسها فندق فور سيزونز بلازا.





موقع فندق فورسيزونز نايل بلازا

ويقع الفندق في أرقى أحياء القاهرة السكنية بجاردن سيتى وعلى نيلها الساحر يقع فورسيزونز نايل بلازا القاهرة والذى يعد من أروع المباني روعة فى مصر، حيث قام بإرساء معايير جديدة في مستوى الخدمات السكنية والفندقية . كما أصبح من أكثر المقاصد المرغوبة من قبل مالكى الوحدات السكنية وكذا رجال الأعمال.





مواصفات فندق فورسيزونز نايل بلازا

ويتسم نايل بلازا بكونه صرحا معماريا متقدما تقنيًا ورفيع المستوى مفعما بالعناصر الجمالية الممتازة من حيث التصميم والإنشاء حيث يضم شققًا سكنية بتصميمات متنوعة و365 غرفة وأجنحة فندقية فاخرة تعمل على إدارتها مجموعة الفورسيزونز العالمية. بالإضافة إلى بايمن ستور، مركز صحي 'SPA'، مطاعم متعددة ومركز لرجال الأعمال.