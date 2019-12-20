أسباب جعلت هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري خلال 2019

من يبحث عن وحدة سكنية واختار أحد الأسماء ذات الثقة والسمعة الطيبة فقد فاز ليس فقط بوحدة على أعلى مستوى، ولكن فاز أيضا بخدمات ما بعد البيع واحترام خصوصية سكنه وغيرها من المميزات التى لم تأت من فراغ بل وراءها سنين من الخبرة والعمل المستمر.

وفي هذا الصدد، جاءت مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية كأفضل مطور عقاري خلال 2019 باعتبارها أكثر الشركات رصيدا لدى العملاء بفضل ما تقدمه من مشروعات عملاقة وخدمات مميزة بعد البيع.





هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري خلال 2019





وهذا لم يأت من فراغ بل باشادات محلية وعالمية بالنسبة لشراء الوحدات لفئات اقتصادية واجتماعية متنوعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر توقع قسم البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، تأثيرا إيجابيا لمبادرة الـ50 مليار جنيه للبنك المركزي والحكومة المصرية، لتمويل مشتري الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بفائدة 10 في المئة، بأقساط على 20 عاما.





وقرار شراء وحدة سكنية جديدة ليس من القرارات السهلة بالنسبة لعدد كبير من العملاء باعتباره من القرارات التي يقف وراءها كثير من الأسباب والمعطيات والظروف، ودائما لسان حال أي مشتر كيف أضع أموالي في وحدة سكنية توفر لى الارتياح النفسى والاجتماعى وفى ذات الوقت تصبح وعاء استثماريا تزداد قيمته مع الوقت ؟





وقرار الشراء أصبح يزداد صعوبة على العملاء خاصة مع الانتشار المفاجئ لعدد الشركات العاملة فى القطاع العقارى خاصة خلال العامين الماضيين وهي فرضية فرضتها ظروف السوق العقارى المصرى باعتباره سوقا صاعدا وعدا باستمرار وساعد على ذلك وجود العاصمة الإدارية الجديدة والانفتاح في مناطق مختلفة ولا سيما الساحل الشمالى والعين السخنة وغيره.



