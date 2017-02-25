هشام طلعت مصطفى يكشف تحديات واجهته أثناء بناء مدينتي (فيديو)

"إن شاء الله سوف نحقق نجاحا كبيرا جدا خلال العشر سنوات القادمة وسنبقى كلنا كمصريين فخورين أننا لدينا مدينة عالمية موجودة على أرض مصرية".. بهذة الكلمات المتفائلة تحدت هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة عن حلمه من الطفولة والذى شاهده يتحقق يوما بعد الآخر ويولد ككيان كبير بل يزداد رونقا مع مرور الوقت.. انها مدينتي.





ولأول مرة يفجر هشام طلعت مصطفى مفاجآت فى تفاصيل داعبت ذهنه منذ الوهلة الأولى للتفكير فى مدينتي قائلا: "الحمد لله الحلم تحقق وأصبحت مدينتي مدينة نتباهى بها أمام العالم كله فهى اكبر مدينة فى الشرق الأوسط يتم تنميتها عن طريق القطاع الخاص.





وفتح هشام طلعت مصطفى قلبه ليروى بداية الفكرة فى ذهنه والتى كان يحلم بها منذ صغره وهو أننا كمصريين يكون لنا مدينة نتباهى بها فى العالم أجمع ..واصفا ذلك قائلا: "نحن كمصريين نقدر نعمل ..ونقدر نظهر للعالم كله أننا قادرون على تحقيق إنجازات عملاقة".





واستطرد قائلا: "عندما بدأنا نفكر فى مدينتي خلال عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وضعنا برنامجا قويا وشاركنا فيه اكبر المتخصصين فى العالم فتم الاستعانة بكل من نجح فى تحقيق إنجازات عالمية من خبراء امريكان واوربيين وغيرهم لوضع تخطيط مبنى على أسس علمية وتكنولوجية متطورة".





وقل هشام طلعت مصطفى إن مدينتي بها نادى على أعلى مستوى عالمى مساحته ٢٠٠ فدان وهو أكبر نادى فى مساحته وانشطته فتوجد به جميع الالعاب على أعلى مستوى ومؤهل لأن يستقبل البطولات الدولية ..لافتا إلى ان الجولف بمدينتي تم الاستعانة فيه بأكبر الشركات الأجنبية لكى يظهر بهذا المستوى المتميز.





وأشار إلى أنه قرر منذ الوهلة الأولى أن تكون مدينتي مدينة ذكية توفر الأمن والسلامة والرفاهية فى ذات الوقت لذا تم توقيع بروتوكول مع هواوى العالمية للقيام بهذا الدور.





واضاف أن الاوبن اير مول هو الأول من نوعه بمصر ويقدم تجربة فريدة فى هذا الصدد.. بالإضافة إلى ذلك يوجد مدينتي مركز ادارى متكامل بالإضافة إلى السكن العصرى والأفكار الترفيهية.





من جهة أخرى يلقى صدى البلد الضوء على أهم الخبراء العالميين الذين شاركوا فى تصميم مدينتي لكى تكون مدينة عالمية على أرض مصرية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:





مصمم مشروع فورسيزونز مدينتي بيير إيڤ روشون

وهو أشهر مصممي الديكور في العالم.. ويعتبر من أكثر المصممين طلبا من قبل الفنادق العالمية والقصور والبيوت الفخمة ولديه مهاراته الخاصة فى تصمم الديكور والأثاث و الإنارة .. ويملك روشون شركته الخاصة «بي واي آر»، ويصمم الديكور والأثاث وحتى الإنارة.





وعندما تزور موقع روشون الإلكتروني ستكون هناك عبارة بانتظارك كتبها المصمم بنفسه وهي: «لا وجود للإبداع من دون أحلام، عندما نحلم بمشاريع نستطيع خلق فنادق تدغدغ الشعور بتصاميمها»





ومن أحدث مشروعاته فندق الدورف أستوريا بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس الذي يقع على بعد 9 كم من ممشى المشاهير في هوليوود والذي أسسه في عام 2017. . بالإضافة إلى فندق جاد سيجنتشر في فلوريدا الذي يطل على المحيط الهادي.





كذلك فندق «برينس دو غال» في باريس، الذي قام روشون بتصميم ديكوراته وبعض أثاثه، وبالتحديد في جناح «لابارتومان باريزيان» في الطابق الثامن.





ويعد من أهم مشروعاته فندق «سافوي» في لندن، الذي قام بإعادة تصميمه محافظا على نمطه الإنجليزي مراعيا هوية الفندق الإنجليزية التقليدية وبنفس الوقت استطاع المحافظة على حقبة الثلاثينات، وهذا ما حصل في تصميم فندق «برينس دو غال» في باريس، ويقول عنه روشون، إنه من المشاريع الجميلة التي قام بوضع بصماته عليها، وذلك لأن المبنى تاريخي يعود إلى نهاية عشرينات القرن الماضي، ويتمتع بكثير من مزايا «الأرت ديكو» مثل الفسيفساء على جدران الحديقة والسلالم الداخلية، وحافظ روشون على روح القصور في الفندق.





ومن أشهر أعمال المصمم بيير إيف روشون، تصميم ديكورات فندق «فور سيزونز» في لندن و«جورج الخامس» في باريس و«فور سيزونز» في فلورنسا وواشنطن ودالاس وبيروت ودمشق وفندق «البستان» في سلطنة عمان وشانغريلا وبرينس دو غال باريس والسافوي في لندن.





إلى جانب تلك المشاريع والأسماء العملاقة قام روشون بتصميم كثير من المطاعم المهمة مثل مطعم الشيف جويل روبوشون في لاس فيغاس ومطعم الشيف الين دوكاس، وشرح هنا روشون بأن العامل الأهم في تصميم المطعم يكون الطاهي، فروشون يعتبر الطاهي أهم من أي شيء آخر بما فيه اسمه كمصمم، وذلك لأن المطعم يجب أن يكون مصمما بطريقة ذكية ومريحة للعمل وتتناسب مع مطبخ الطاهي وهوية المطعم.





جو سو

الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز وهو من ابرع خبراء تكنولوجيا المعلومات فى العالم خاصة وانه يقود واحدة من اهم الشركات الدولية فى هذا الصدد فهواوى تكنولوجيز هي شركة صينية رائدة فى تصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية ، ومقرها في شنجن ، الصين..ولدي الشركة العالمية 21 معهدا للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم..





ونجحت هواوي فى نشر منتجاتها وخدماتها في أكثر من 170 دولة وتخدم ثلث سكان العالم تقريبا.





كيندر بومجاردنر

وهو مهندس تخطيط ولاند سكيب وهو من الخبراء العالميين ذو السمعة الدولية فهو يعمل بشركة SWA الأمريكية (الشركة المسؤلة عن تخطيط الاند سكيب بمدينتي ) وهى شركة رائدة عالميا فى مجال التخطيط العمرانى و الحضرى و قد حصدت حوالى 800 جائزة عالمية لما لها من خبرة واسعة و متنوعة، تشمل مختلف أنواع التطوير الحضرى من سكنى، تجارى، إدارى، سياحى و تعليمى





مانويل كادريشا

وهو مهندس معماري - مشروع فورسيزونز مدينتي ويعمل بشركة Perkins+Wills الرائدة عالميا فى تصميم أماكن صحية وسعيدة للعيش والتعلم والعمل واللعب والشفاء.. وتهدف تلك الشركة العالمية الى ابداع تصميمات متمركزة حول الإنسان ، وكيف يمكن أن يؤثر التصميم على حياته من خلال الاستدامة والمرونة والرفاهية والتنوع والشمول والتنقل.





ديفيد ريدلر

هو لاعب ومدير كرة قدم إنجليزي ، لعب اكثر من 100 مباراة في الدورى الانجليزى ، واحترف فى عدد من الأندية و بعد اعتزاله فى مايو 2009 تم تعيينه مساعدا لمدير الكره بنادى بريسكوت، ثم أصبح مديرًا للكره بعد مغادرة المدير الفنى جو غيبليرو في نوفمبر 2010. ثم غادر النادي للتدرب في الخارج في أواخر عام 2011 ، ويعمل ديفيد حاليًا مع نادي ليفربول في أكاديميتهم في مصر.





بيركنز ايستمان

هى من اكبر واهم الاستشاريين الامريكيين العالميين وساهموا فى مشروع بريفادو داخل مدينتي وهى شركة تخطيط وتصميم واستشارات دولية تأسست في مدينة نيويورك عام 1981. ولديها الآن 7 مكاتب في أنحاء الولايات المتحدة وخمسة خارجها. ونفذت الشركة مشاريع في 46 ولاية و40 دولة.





وتؤمن شركة بيركنز ايستمان بأن التصميم الصديق للبيئة هو تصميم مسئول.. وقد أنشأت الشركة لجنة داخلية بعنوان "أصدقاء البيئة" قبل إنشاء نظام تصنيف LEED من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. وقامت الشركة بتصميم أكثر من خمسين مشروعًا للحصول على شهادات تصنيف LEED البلاتينية والذهبية والفضية.





وتعد الشركة من الشركات الرائدة العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقوم مكتب الشركة في دبي بتقديم الدعم لمشاريعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة.





كما قامت الشركة من خلال مكاتبها في شنغهاي بالصين ومومباي بالهند بالتعاون مع مقرها في نيويورك ومقراتها في الولايات الأخرى بتنفيذ أكثر من 250 مشروعًا في جميع أنحاء المنطقة في آسيا.





جريجوري دونجين

من الخبراء الدوليين ذو الخبرة الواسعة ويعمل بشركة HHCP الأمريكية، وهي الشركة القائمة على تصميم المخطط العام للمدينة وفيلات الجولف بمدينتي، من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصميم المدن الجديدة ولديها خبرات واسعة فى انشاء المدن العصرية.



