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أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى يبحث مع محافظ بورسعيد إعادة بناء متحف المحافظة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:37 م
هشام طلعت مصطفى ومحافظ
هشام طلعت مصطفى ومحافظ بورسعيد
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استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع ، المهندس ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فرص الاستثمار بالمحافظة خلال اجتماع بديوان عام المحافظة اليوم . 

كان الغضبان استقبل مجموعة طلعت مصطفى بمكتبه في إطار خطته لتسويق المحافظة وفتح مجال للاستثمار وفرص عمل لأبناء بورسعيد 

وعرض الغضبان على مجموعة طلعت مصطفى جميع المناطق الاستثمارية المتاحة ببورسعيد كما استمع لرؤية المجموعة في عملية الاستثمار. 

وتضمن الاجتماع طرح فكرة إعادة بناء متحف بورسعيد القومى بالشراكة بين المحافظة والمستثمر بعد أن عجزت وزارة الآثار عن البناء بسبب ارتفاع تكاليفه وإنشاء فندق عالمي على أهم نقاط قناة السويس عالميا بمنطقة ديليسبس . 

كما تضمن اللقاء بحث امكانية مساهمة مصطفى فى إقامة فنادق عالمية نظرا لما تعانيه المحافظة من ضعف الطاقة الفندقية الاستيعابية. 

يأتى استقبال الغضبان لهشام طلعت ضمن سياسة الترويج السياحى لمقومات المدينة الحرة وامكانياتها لإعادتها على خريطة مصر السياحية بعد اجتذاب مجموعة تاور باى العالمية برئاسة جمال عمر رجل الأعمال الشهير ومنصور عامر صاحب عامر جروب لإنشاء بورتو سعيد . 
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