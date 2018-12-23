هشام طلعت مصطفى يقدم حلولا لمواجهة ارتفاع أسعار الشقق

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن التمويل العقارى بدول العالم المتقدمة يشكل من 60 إلى 70% من حجم التمويلات المتاحة للإسكان بكافة أنواعه ومستوياته.





وأضاف "مصطفى"، خلال مشاركته بالجلسة العامة الثالثة لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، قبل قليل، أن الوضع فى مصر لا يقارن بأى من دول العالم لانخفاض نسبة التمويل العقارى المستخدمة، مؤكدًا أن سعر 500 ألف جنيه لوحدة سكنية هو المتوسط لأغلب الشرائح والفئات خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة العقارات والوحدات السكنية.





وأشار إلى أن متوسط سعر المتر المربع بقيمة الأرض وتكلفة الإنشاءات يتراوح من 5 إلى 7 آلاف جنيه تقريبًا بخلاف الربح المتوقع للمطور وتكلفة التمويل على عدة سنوات مما يوجد أن تتراوح الشقة بهذه القيمة بين 40 و50 مترًا مربعًا تقريبا، وهو أمر غير مقبول للكثيرين لكن حتى فى حالة قبوله يجب أن توجد مؤسسات أو صناديق مستقلة بعيدة عن موازنة الدولة لتمويل الوحدات السكنية بفائدة معقولة تتناسب مع كل شريحة مستهدفة ومتوسطات الدخل.



