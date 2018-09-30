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طريقة تحضير عيش السرايا على التراث الشامي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:45 ص
طريقة تحضير عيش السرايا
طريقة تحضير عيش السرايا على التراث الشامي
آية التيجي
يعد عيش السرايا من الحلويات الشامية العريقة، والتي تحمل طابعا تراثيا، حيث كانت قديما تعد من القشطة، وخبز التوست، والسكر المحروق والفستق، ويحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ودهون مشبعة، حيث ان كل وجبة تحتوي على حوالي 466 سعرة حرارية، و 10 غ من الدهون نصفها دهون مشبّعة، وفيما يلي سوف ننقل لكم طريقة تحضير عيش السرايا على طريقة الشيف نونا، في برنامجها البلدي يوكل، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مكونات طريقة تحضير عيش السرايا:

10 رغيف عيش فينو شرائح محمص
لتر حليب
5 بيض
فانيليا

مكونات طريقة تحضير القشطة الكدابة:

لتر حليب
3 ملعقة كبيرة كريم شانتى
3 ملعقة كبيرة نشا
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
فانيليا

طريقة تحضير عيش السرايا:

- نحضر بولة ونضع بها اللبن البودرة والبيض والفانيليا، ونقلبهم جيدا ثم نحضر طاجن بيركس.

- نضع بها شرائح العيش الفينو المحمص فى الفرن مسبقا ثم نصب الخليط على شرائح الفينو، وندخله الفرن لمدة خمس دقائق ثم نخرجه.

- نضع عليه القشطة الكدابة على ان تكون باردة ثم نضع سيرب متوسط على القشطة ونزين بالمكسرات حسب الرغبة ويقدم.

طريقة تحضير القشطة الكدابة:

نضع اللبن مع الكريم شانتى والنشا والحليب ونقلبهم جيدا على البارد ثم نرفعهم على النار حتى يثقل القوام ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

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