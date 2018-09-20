مجموعات تقوية مجانية لطلاب المدارس في مركز شباب الجزيرة

وقع النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن عمل مجموعات تقوية مجانية للثانوية العامة في المواد الدراسية للعام الدراسي 2018 / 2019 بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة.



وقال المسعود، فى بيان له، إن دور مؤسسات المجتمع المدني هو الشراكة مع الحكومة من أجل خدمة الصالح العام، وذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، والذي ذكر فى أكثر من مناسبة أن مصر لن تتقدم إلا من خلال أبنائها وشراكة المجتمع المدني مع الحكومة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



وتوجه عضو البرلمان بالشكر لوزير الشباب والرياضة على إتاحة هذه الفرصة والموافقة على بروتوكول التعاون لاسيما وأن التعليم هو أهم محور من محاور بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه بمثل هذه البروتوكولات والشراكات نقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وجشع هذه المراكز، خصوصا وأن الاستثمار الحقيقي ليس فى مجال الصناعة وفقط وإنما أيضا استثمار التعليم لا يقل أهمية.