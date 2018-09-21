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برلمان

برلمانية: أعداد المهاجرين غير الشرعيين في تناقص مستمر

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 08:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة للقضاء على الهجرة غير الشرعية سواء كانت خارج مصر أو بداخلها، وذلك عن طريق توفير فرص عمل للشباب والقضاء على الفقر والأمية، والتي من خلال انتشارها بشكل واسع اعتنق الكثير من الشباب فكرة الهرب وترك بلده، معرضًا نفسه للغرق.

وأشادت حسونة، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، بدور وزارة الهجرة، والجهود التي تبذلها بقيادة السفيرة نبيلة مكرم من نشر برامج التوعية وتوضيح مخاطر الهجرة غير الشرعية مشيرة إلى أن أعداد المهاجرين في تناقص مستمر.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن بيان الاتحاد الأوروبي، يمثل اعترافا بجهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية، موضحة أن محاربة هذه الظاهرة هدف مشترك، حيث أن الإتحاد الأوروبي متمثل من دول متلقية للهجرة غير الشرعية.

وكان الاتحاد الأوروبى أكد أن مصر تعد نموذجًا يحتذى فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددًا على رغبته فى تعزيز العلاقات مع مصر لما حققته من نجاح فى التصدى لهذه الظاهرة.

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