محافظ القاهرة يشهد إزالة عقار مائل من 12 طابقا بكورنيش مصر القديمة.. ويؤكد: لا تهاون في هدم العقارات المخالفة مهما كان حجمها.. وسنتعقب كل من يبني بدون ترخيص

تكليف مقاول الهدم بالعمل بشكل يدوى لضيق موقع عقار مصر القديمة

منع تنفيذ الإزالة صباحا مع بدء العام الدراسى لوجود مدرسة بجوار العقار

تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة قبل بيعها للمواطنين

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية لعقار مخالف على مساحة 300 م2 والكائن بـ 23 شارع ساعى البحر بكورنيش مصر القديمة، وحيث أن العقار خال من السكان، ومكون من 11 طابق وأرضى كان قد تم بناؤه بالمخالفة بدون ترخيص مع قيام المالك بهدم العقار القديم بدون ترخيص هدم، وبه خطأ انشائى يسبب خطورة داهمة على السكان والمارة عبارة عن ميل واضح، وقام الحى برصده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر وقرارات الإزالة اللازمة.ووجه المحافظ، رئيس حى مصر القديمة بضرورة تكليف مقاول الهدم ببدء تنفيذ أعمال الهدم والإزالة بشكل يدوى وعلى مراحل واتخاذ المزيد من الحيطة والتأمين نظرا لضيق موقع العقار وحفاظاَ على عدد من العقارات القديمة الملاصقة للعقار المخالف.وخلال تنفيذ الإزالة لاحظ المحافظ تواجد مدرسة بالقرب من العقار المخالف فأصدر تعليماته بمنع تنفيذ أعمال الإزالة صباحا مع بدء العام الدراسى وخلال مواعيد دخول وخروج طلبة المدرسة على أن تستأنف وتستكمل الأعمال مساء حفاظا على أرواح أبنائنا الطلاب.وأعلن المحافظ، أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها ، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة مضيفا أنها سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مهيبًا بالمواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل أو بأى شكل حتى لا يواجه مشاكل مستقبلية فى إدخال المرافق أو الإزالة وخسارة أمواله ، وعلى المتضررين التوجه للنائب العام وتقديم بلاغ ضد المالك لاحتياله عليهم حفاظًا علي حقوقهم، مؤكداَ على توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادى أو أمنى ، وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة.رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء محمد زين رئيس حى مصر القديمة .