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حوادث

الداخلية: استمرار مبادرة كلنا واحد لرفع معاناة أهالي الواحات.. فيديو

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:45 م
محمد صبري - رامي المهدي
توجهت، اليوم، قافلة من وزارة الداخلية برئاسة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة إلى منطقة الواحات البحرية، لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم خلالها تقديم مساعدات مادية ومواد غذائية ومنتجات جلدية وأقمشة ومستلزمات مدرسية لأهالى المنطقة، استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى للمواطنين من خلال سيارات قطاع الأحوال المدنية المجهزة لهذا الغرض.

كما تشمل المبادرة توقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مختلف التخصصات من خلال قافلة طبية لقطاع الخدمات الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم، إستخراج تراخيص السيارات ورخص القيادة لأهالى المنطقة من خلال وحدات متنقلة للإدارة العامة لمرور الجيزة.

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