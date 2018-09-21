هيئة قناة السويس تستعرض إنجازاتها الطبية خلال ندوة معا نحو صحة أفضل.. إنشاء مستشفى نمرة 6.. وحدة متكاملة للقلب .. توفير أحدث أجهزة علاج حصوات الكلى في 4 محافظات.. الأبرز

مدير إدارة الخدمات بالهيئة:

الندوة تهدف إلى توعية المواطنين بالتعامل الصحيح مع الحالات الطارئة

المنظومة الطبية بالهيئة التي شهدت مؤخرًا حزمة من الإنجازات

استكمال كافة الأجهزة المطلوبة للعلاج الطبيعي بالإسماعيلية وبورسعيد

شراء سيارات إسعاف حديثة لدعم أسطول سيارات الإٍسعاف بالهيئة

سنشارك في الحملة القومية "مصر خالية من فيروس سي 2020"





اختتمت هيئة قناة السويس، فعاليات الندوة الطبية للتوعية بالإسعافات الأولية، تحت عنوان "معا نحو صحة أفضل"، والتي أقيمت على مدار يومي الإثنين والأربعاء، 18 و20 سبتمبر الجاري، بمدينتي بورسعيد والإسماعيلية، تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة.



وأقيمت الندوة الختامية تحت إشراف المحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات، حضرها عدد من قيادات الهيئة على رأسهم محمود رزق مستشار رئيس الهيئة لمشروعات التنمية، والدكتور صفوت أبو النور الرفاعي مدير مستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، ونخبة من الأطباء والصيادلة والقائمين على القطاع الطبي والدوائي بالهيئة والعاملين بالهيئة وذويهم.



وتولى تنظيم الندوة، مركز المعلومات الدوائية بمستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية، بالتعاون مع قسم الطوارئ بالمستشفى، وقطاع الصيدليات التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد.



وخلال كلمته، وجه المحاسب عاطف جرجس، الشكر للفريق مُهاب مميش على جهوده المستمرة لتطوير المنظومة الصحية بمنطقة القناة، عبر تزويد مستشفيات هيئة قناة السويس في مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس بأحدث الأجهزة الطبية واستقطاب كوادر طبية متميزة في جميع التخصصات.



وأوضح أن ندوة الإسعافات الأولية تهدف إلى توعية المواطنين بكيفية التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة، هي أحد ثمار مركز المعلومات الدوائية في مستشفى نمرة 6، والذي وافق الفريق مهاب مميش على إنشائه هذا العام، مشيرًا إلى المنظومة الطبية بالهيئة التي شهدت مؤخرًا حزمة من الإنجازات أبرزها تطوير وتوسعة معامل التحاليل الطبية بمستشفى نمرة 6 والمركز الطبي شوقي خلاف بالإسماعيلية.



وأضاف جرجس أن العمل جار الآن على إنشاء وحدة متكاملة للقلب، ستكون أول وحدة من نوعها بمنطقة القناة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، فضلًا عن المضي قدمًا في الأعمال الإنشائية لبنك الدم الخاص بمستشفى نمرة 6 للمساهمة في توفير احتياجات منطقة القناة من أكياس الدم، لافتًا إلى استكمال كافة الأجهزة المطلوبة للعلاج الطبيعي بالإسماعيلية وبورسعيد، والتعاقد على شراء سيارات إسعاف حديثة لدعم أسطول سيارات الإٍسعاف بالهيئة.



وتمتد إسهامات قناة السويس الطبية إلى المشاركة في الحملات القومية، إذ أشار مدير إدارة الخدمات إلى إصدار الفريق مهاب مميش تعليمات بالمشاركة في الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وكان للهيئة السبق في إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة في هذه الحملة القومية الهامة.



كما أكد جرجس، تلقيه توجيهات من رئيس هيئة قناة السويس بالمشاركة في الحملة القومية "مصر خالية من فيروس سي 2020" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي ضوء ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتساهم قناة السويس في الحملة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل بمحافظة بورسعيد، على أن يليها محافظتا الإسماعيلية والسويس.



وأشار إلى أن قناة السويس، وفرت أحدث أجهزة علاج حصوات الكلى بمديريات الصحة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، في إطار مواصلة المسؤولية المجتمعية لقناة السويس.



وشملت الندوة عددا من المحاضرات الخاصة بالإسعافات الأولية في عدة تخصصات، تشمل التعامل الصحيح والسريع مع الحروق والجروح والكسور والنزيف ولدغات الحيوانات، والتدابير الوقائية منها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة في التعامل مع الإصابات المختلفة مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري والتسمم الغذائي.