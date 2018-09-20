دور الثقافة فى التنمية الشاملة.. محاضرة بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة بني سويف أمس مجموعة من الأنشطة الثقافية حيث نظّم قصر ثقافة بني سويف محاضرة عن (دور الشباب في الكفاح الشعبي المصري في التاريخ الحديث )، تحدث فيها محمد إبراهيم عويس عن دور الشباب وأهميته في الكفاح الشعبي وعن إسهاماته في عملية التنمية والحفاظ علي تراث مصر القومي وذلك بحضور شباب من محبي الثقافة ورواد القصر، وبنفس المكان أقيم عرض مسرح عرائس .



وعقد بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية عن ( العام الهجري الجديد ) والذي تزامن مع العام القبطي بحضور شعراء العامية بدوى سيد ومحمد ياسين وشعراء النثر أحمد هيكل، أحمد جلال، القاص ربيع قطب، جمال عبد الله والسيناريست صلاح عتريس .



وأقام بيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة عن (التطوع في خدمة المجتمع) بحضور العديد من شباب المثقفين وبعض أعضاء نوادي الأدب والشاعر نور سليمان والكاتب أحمد هارون .. وتضمنت بعض المناقشات حول معنى التطوع كيفية خدمة المجتمع بشتى الوسائل وكافة الطرق .



ونظّم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء محاضرة عن ( دور الثقافة في التنمية الشاملة ) ألقتها إيمان حسان وتحدثت عن دور الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض ونشر الوعي الثقافي فى جميع المجالات .



بينما أقامت مكتبة سمسطا محاضرة بعنوان (عظماء لها تاريخ "محمود فهمي باشا رئيس أركان حرب الجيش المصري ومهندس الحركة العرابية) الذي وُلد عام 1839في كنف أسرة بسيطة بقرية شنطورة في سمسطا التابع لمحافظة بني سويف فهو أحد أبناء الصعيد وأبرز علامات الثوره العرابية تلقى تعليمه الأول في قريته داخل الكُتّاب ومنها إلى التعليم الأساسي بمدرسة موش الإبتدائية التي أهلته للإلتحاق بمدرسة المهندس شحاتة بالأزبكية التي انشأها رفاعة الطهطاوي وانتقل منها ليصبح أهم مهندسي الثورة العرابية ثم تولى رئاسة الجيش في أثناء الهجوم الإنجليزي عام 1882، كان محمود باشا مؤيدًا لتحرك الجيش الذي سُمي وقتها بالحركة العرابية وكان عضوًا بحكومة محمود سامي البارودي وقام بالإشراف على تنفيذ كوبري قصر النيل الذي مازال يشهد علي تفانيه وتميزه حتى الآن ومنحه الخديوي إسماعيل بسببه لقب الباشوية.